Két tinilány Dorina halálhírét keltette: még a temetés időpontját is közzétették.

A 15 éves Dorinára nagyon vigyáznak a szülei, amióta felkapott lett. Minden fellépésére elkísérik, de úgy tűnik, nem tudják megóvni mindentől. Nemrég a fiatal lány halálhírét keltette két tinédzser, ami az egész családot nagyon megviselte.