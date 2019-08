Ezzel kényezteti felesége Molnár Ferenc Caramelt

Az énekes bár fél éve szinte be se tette a lábát a konyhába, felesége mindenben igyekszik a kedvében járni. Kedvese egyik nap ázsiai, másnap a magyar konyha fogásait varázsolja a család asztalára.

Nemcsak a zenei életben, de a gasztronómia világában is szeret otthonosan mozogni Caramel. Az énekesnek azonban olyan sűrűre sikeredett eddig az év, hogy nem sok ideje maradt konyhai tudása megvillantására.



„Pont a múltkor hasított belém a felismerés, hogy az elmúlt fél évben még egy rántottát se ütöttem össze. Szinte be se tettem a lábam a konyhába, de szeretnék ezen változtatni" – mondta az RTL Klubon látható Kalandozóban Caramel, akit kárpótol a felesége főztje. „Inkább a leveseket szeretem, egy jó gulyáslevest bármikor meg tudok enni, legyen tél vagy nyár, bármikor. Nálunk kettős a konyha, a feleségem egyik nap ázsiai ételt készít, de másnap már lehet, hogy egy olyan fogás kerül az asztalra, ami a magyar konyhát jellemzi. Mindig a hangulatunktól függ, hogy mit készít, figyel arra, hogy mit kívánunk. Nagyon nehéz lenne választani, hogy melyik a kedvencem, mindegyiket szeretem, legyen az ázsiai vagy magyar étel" – árulta el az énekes, aki a finom falatok mellett az egészségére is igyekszik odafigyelni.





„Elkezdtem rendszeresen edzeni. Semmi speciális edzésforma, csak a sokak által űzött, kicsit monoton konditermi edzésről van szó. Nagyon örülök, hogy ennyire sok koncertet adhatok, de ehhez szükségem van az állóképességem fejlesztésére is. Ebben segít a rendszeres edzés. Nem tehetem meg, hogy egy dal előadása után, lihegve, levegőért kapkodva azt lássa a közönség, hogy ki kell fújnom magam a következő dal előtt" – mondta a műsorvezetőnek az énekes.