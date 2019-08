Bokaszalag-szakadással utazott el az Ázsia Expressz forgatására Kandász Andrea.

Nem indult zökkenőmentesen az Ázsia Expressz Demcsák Zsuzsa és Kandász Andrea számára: mint megírtuk, a páros kisebb autóbalesetet szenvedett a forgatáson. Most pedig kiderült, a szőke tévésnek még egy komolyabb sérüléssel is szembe kellett néznie.

„Hogy őszinte legyek, gyakorlatilag az indulás előtti napokban is kérdéses volt, hogy helyt tudok-e állni Ázsiában. Ugyanis nem sokkal előtte egy rossz lépés miatt részleges bokaszalag-szakadást szenvedtem. Maradjunk annyiban, hogy az orvos nem javasolta, sőt, kifejezetten tiltotta az utazást. (...) Még itthon úgy döntöttem, az nem lehet, hogy nélkülem forogjon az Ázsia Expressz 2. Minden tiltás ellenére elkezdtem hegyet mászni, hogy erősítsem a szalagomat és ez használt is. A verseny első szakaszában azért még bakancsban küzdöttem, amiben egy bokamerevítő is volt, de mentem előre, hajtott az adrenalin és egy idő után észrevettem, javul a bokám. Azt nem mondom, hogy nem éreztem fájdalmat, de idővel elviselhetőbb lett...” – árulta el a Ripostnak Kandász Andrea.