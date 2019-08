Kiderült, hol tartja esküvőjét Rafael Nadal. A ceremóniára október közepén kerül sor.

Egy 125 millió eurós (40 milliárd forint) mallorcai magánbirtokon lesz a 18-szoros Grand Slam-bajnok Rafael Nadal esküvője október 19-én – írja az MTI a német Bild című lap információi alapján. A spanyol teniszsztár 14 év után mondja ki a boldogító igent 31 esztendős párjának, Xisca Perellónak.

A sziget északi részén található, 87 ezer négyzetméteres La Fortalesa (Erőd) Spanyolország legdrágább bérelhető létesítménye, tulajdonosa pedig az angol Lord James Lupton, aki 2011-ben 30 millió euróért vásárolta meg, jelenleg azonban becslések szerint ennek már a négyszeresét éri. Csak magánút vezet a birtokra, melyet vaskapu, kamerarendszer és szögesdrót kerítés véd, emellett 17 vendégszoba, két úszómedence, helikopter-leszállóhely és több magánstrand tartozik hozzá.

A 33 éves Nadal mintegy 500 vendéget hív meg az esküvőre – melyre a nyilvánosság és a sajtó teljes kizárásával kerül sor –, köztük lesz a spanyol királyi család mellett az örök rivális és jó barát Roger Federer, a portugál futballsztár Cristiano Ronaldo, Enrique Iglesias popénekes és Pau Gasol világ-, Európa- és NBA-bajnok kosárlabdázó.

Az erőd bejegyzett műemlék, így a spanyol törvények értelmében évente néhány napon turistákat is be kell engedni. Korábban Gareth Bale, a Real Madrid labdarúgója és a kosaras Rudy Fernandez is ott tartotta a lakodalmát.