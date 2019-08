A gyönyörű modell és édesanya Hargitai Bea megmutatta, hogy az ő teste is tud előnytelen lenni, ha úgy fotózza. Bár Beának tökéletes a teste, hurkáival akarja inspirálni követőit.

Egyre több híresség vállalja be, hogy előnytelen fotót posztol közösségi oldalán, így mutatva meg követőiknek, hogy senki sem tökéletes. Ezúttal a gyönyörű Hargitai Bea üzent rajongóinak.

"Lanyok! Iszonyat sok uzenetet kapok, hogy milyen jol nezek ki, hogy csinalom, hogy ilyen vekony vagyok, tul vekony vagyok, mi a titok, stb.. elmondom! Eloszor is, nagyjabol odafigyelek, hogy mit eszem.. (...) A masik!!!Baromi jol tudom, hogy melyik szog all jol nekem!! 16 eves koromtol fotoznak, megtanultam, melyik pozok allnak jol! Tudom, hogy milyen fenyek az elonyosek.. Csinalok magamrol 50 selfie-t amibol 1-et posztolok amin jol nezek ki! A hasam mindig gyenge pontom volt.. mindig felhuzom a csipom (laposabbnak tunik a has) vagy epp a kezemmel takarom a derekam.. ezek kicsit illuziok is lanyok.. mindenki a legjobb oldalat akarja mutatni es legtobbszor EL NE HIGGYETEK!!" - írta a többi között posztjában Bea.