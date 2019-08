Bereczki Zoltánt nagyon meghatotta egy jelenet a Sztárban sztár leszek! című műsorban, és elsírta magát. Kiderült, hogy a magánéletben is előfordul, hogy néha elpityeredik.

Mint arról már beszámoltunk, lánykérés történt a Sztárban sztár leszek! színpadán. A megható jelenettől nemcsak Tóth Gabi sírta el magát, de a zsűri többi tagja, köztük Bereczki Zoltán is elpityeredett. Utóbbi a Borsnak elárulta, alapvetően nagyon érzékeny a természete, nem ritka, hogy otthon is eltörik a mécses.

„Nagyon könnyen elérzékenyülök, még egy rajzfilmen is képes vagyok elbőgni magam. A lányommal épp most néztük meg a Grút, és az egészet végigsírtam. Gyakorlatilag Zorka vigasztalt engem" – vallotta be.