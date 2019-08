Konkoly Ági egykori szépségkirálynő alakja elképesztő. Két gyerek után kockahasat villantott.

Konkoly Ági 2012-ben nyerte el a Miss Universe Hungary címet. Azóta két gyönyörű kislány anyukája. Zora és Zoé után is elképesztő alakja van Áginak, amit most meg is csodálhatunk egy szexi bikiniben.