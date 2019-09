Hosszú Katinkának Instagramon szúrt oda Bódi Sylvi.

Hosszú Katinka a Duna mellett pózolt Instagram-oldalán, és felvetette, hogy egyszer talán neki is át kellene úsznia a folyót. "Egyszer nekem is át kell már úsznom a Dunát, bár én tartok a nyíltvíztől egy picit, félelmetes, hogy nem látni a Duna alját Ma a Budapest Urban Games-en jártam és találkoztam egy pár lelkes Duna-átúszóval, le a kalappal előttük!" - írta Katinka, ez alá érkezett Bódi Sylvitől a beszólás.

"Ne legyél nekem »lakótelepi«..." - írta Sylvi, amit sokan nem értettek, ezért kommentben meg is magyarázta. "Ez egyáltalán nem bántás, inkább vicces ugratás. Szerintem Katinka vette is a lapot, mert szerencsére a tehetsége mellett, Ö kiváló humorral is van megáldva. Ez esetben a »lakótelepiséget« úgy kell érteni, hogy »Na ne szórakozz már, hogy félsz a víz bármilyen formájától, adott esetben a Dunától, mint nyíltvíztöl vagy annak mélységétöl, aljától stb.« Egyfajta finom cukkolás ez nálunk" - írta Sylvi.