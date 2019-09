Ellie Goulding énekesnő kimondta a boldogító igent: ilyen gyönyörű volt.

Ellie Goulding énekesnő összekötötte életét párjával, Caspar Joplinggal. A menyegzőről ő maga nem tett közzé felvételt, ellenben műkereskedő férje igen. Habár csak egyetlen fotót osztott meg, ez is elég ahhoz, hogy lássuk, lenyűgöző volt a szertartás, ahogy a menyasszony is. Természetesen az esküvőn rengeteg sztár vett részt, ott volt Sienna Miller, James Blunt, Katy Perry és Orlando Bloom is.