L.L. Junior már a tragédia estéjén magához vette nagyobbik gyermekét, Lacikát, ás úgy gondolja, ebben a helyzetben ideiglenesen mindenképpen ő az alkalmasabb a gyermek gondozására. Ezért tett jogi lépéseket.

„Juniorban alapvetően és döntően egy dolog tartja a lelket: a másik kisfiú" – mondta a Mokkában az dr. Mester Csaba ügyvéd, aki elárulta, a tragédiát követően magához is vette Lacikát. „Azt mondta, egyrészt itt van ez a rövidtávú feladat, még az, hogy a saját gyászomat fel kell dolgozni, de a kisfiammal kell megértetni, és elfogadtatni azt, hogy nincs többé testvére, aki egyben a legjobb barátja is volt. Azt mondta, hogy fel kell nevelni, ez az, ami bennem tartja az erőt, és kell, hogy tartsa az erőt akkor is, ha a szívem szakad ki a helyéről" – folytatta az ügyvéd.

Lacika tehát most Juniornál van, aki egy hónapja állapodott meg gyermekei anyjával hivatalosan is, jogi képviselőik közreműködésével a közös szülői felügyeletben. Ez érvényes, bár nem végrehajtható megállapodás, mivel nem bíróságon született, ami azt jelenti, hogy betartása önkéntes.

Junior úgy gondolta, hogy az édesanya, miután végignézte kisfia halálát, jelen pillanatban nincs olyan állapotban, hogy gondozza a gyermeket. Junior úgy gondolja, hogy ebben a helyzetben ő alkalmasabb a gyermek gondozására, de ez nem jelenti azt, hogy bármilyen módon az anyától el kívánná szakítani. Tegnap délután folyamán is elvitte az édesanyához, és az édesanya találkozott a gyermekkel" – mondta az ügyvéd.

Jogilag megtették a lépéseket, mivel a kettejük között született megállapodástól eltérő módon Junior a gyermek gondozását kívánja ellátni, és ügyvédjével úgy látják, hogy jó, ha ez a helyzet jogilag is rendezett. Ideiglenes intézkedés iránti kérelmet adunk be. Az ideiglenes pont azt jelenti, hogy nem egy végleges rendezése ennek a jogi problémának, tehát a gyermek szülői felügyeletének, gondozásának, hanem egy átmeneti időre szól, ameddig végleges megállapodás, vagy végleges bírói döntés nincs. De ebben a helyzetben mindenképpen úgy gondolja, hogy alkalmasabb ő a családja támogatásával a gyermek gondozására" – magyarázta a helyzetet Mester Csaba.