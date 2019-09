Megjelent Berkes Olivér legújabb dala, a Rólad szól, amelyhez már a videóklip is elkészült.

Megérkezett Berkes Olivér legújabb dala, a Rólad szól, amely méltó lezárása lehet az idei nyárnak.

„Hogy mi inspirált? Hát a nők!" - vágta rá saját szerzeményére az énekes, aki azt is elmesélte, hogy a szöveg megalkotásánál - amelynek magyar változatát Molnár Tamással együtt készítette - egy romantikus irányvonalat követett.

Berkes Olivér lágy és egyben dinamikus hangszíne igazi kuriózum. Legújabb dala is kedvencnek ígérkezik, hiszen a modern alap, az energikus refrén és a fülbemászó vokál azonnal táncra készteti a közönséget.

„A legújabb dalomban a latin életérzést kevertem a vággyal és az életigenléssel. A cél, hogy legalább egy apró mosolyt csaljon a hallgató arcára, ha pedig a lüktetéstől táncra is perdül, az meg már a non plus ultra."- tette hozzá Olivér.

A számhoz egy ízig-vérig szerelmes videóklipet forgattak, amiben a két fiatal között izzik a levegő vízen és szárazföldön egyaránt.

„Karcagi Dalmával nagyon könnyű volt együtt dolgozni, vérprofi a kamera előtt, és fantasztikusan mozog, ezzel pedig engem is inspirált. A koreográfus, Kurucz Sanyi rengeteget segített abban, hogy néhány tánclépést én is elsajátíthassak."- mesélte.

A 27 éves Olivér több műsorban is bizonyította már tehetségét - először a 2012-es The Voice - Magyarország hangjában tűnt fel, majd 2017-ben a Sztárban sztár showműsorban és A Dal című euróvíziós válogatóban nyűgözte le a zsűrit és a közönséget.