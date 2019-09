30 évesen öngyilkosságot követett el a tehetséges szlovák filmrendező, Mária Rumanová.

Elhunyt Mária Rumanová – számolt be róla a Parameter.sk. A 30 esztendős tehetséges szlovák filmrendező öngyilkosságot követett el. A hírt megerősítette egyik barátja, ám részleteket nem közölt a tragédiáról.

Mária Rumanová a Hotel Úsvit c. dokumentumfilmmel debütált rendezőként. A filmet a dokumentumfilmek amszterdami fesztiváljára is meghívták. A filmrendező dolgozott a szlovák közmédiánál, valamint együttműködött a Szlovák Nemzeti Színházzal is.