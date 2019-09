Zimány Lindának a TV2 műsorvezetője, Kadlecsek Krisztián szólt be.

Zimány Linda a TV2 Mokkájában mesélt arról, hogy az utóbbi években mennyit fejlődött a személyisége. Elárulta, már nem ugyanaz az ember, mint aki volt két évvel ezelőtt. Ekkor Kadlecsek Krisztián viccesen megjegyezte neki, szerinte miért nem közelednek a csinos modell felé a férfiak...

„Hát, szerintem most az összes férfitól elvágtad magad... Eddig csak a külsőd miatt nem mertek hozzád közeledni, most pedig ha megszólalsz, olyanokat fogsz nekik mondani, hogy nem is fogják érteni... A szinglik klubjába beírtad magad" – mondta.

Nem tudni, hogyan értékelte a beszólást Zimány Linda, de kínosan felnevetett:

„Hát, köszönöm szépen, reméljük azért nem így marad örökre..."