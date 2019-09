Gáspár Evelin a Mokka vendégeként mesélt ázsiai kalandjairól, és választ adott új indiai szerelmvel kapcsolatos kérdésekre is.

Gáspár Evelin elárulta, nagyon szerette az Ázsia Expressz második évadának forgatását és örül annak, hogy a nézők is megismerhetik felnőtt énjét, ugyanis utoljára duzzogó kamaszként láthatták a Győzike show-ban.

Evelin választ adott arra a kérdésre is, mi a helyzet indiai szerelmével. A celeb elárulta, hogy kapott bókokat szép számmal, a verseny érdekében néha még flörtölt is, de ennél több nem történt és nem is szerette volna. Miközben ezt tisztázta, beszólt Demcsák Zsuzsának:

Amikor a műsorvezető megkérdezte, mi igaz az indiai szerelemből, így válaszolt: "Nem vagyok én Demcsák Zsuzsa!"