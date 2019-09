Lagzi Lajcsi elárulta, kissé összeszólalkozott a bíróval tárgyalás közben.

Két hónap kihagyás után a héten folytatódott Galambos Lajos közműlopási ügyének tárgyalása. Mint arról már beszámoltunk, a zenész jogi képviselője, Dr. Fröhlich Krisztián indítványában kérte, hogy tekintsék semmisnek a vád alapjául szolgáló lehallgatásokból származó felvételeket. Emellett más események is történtek a bíróságon, Lagzi Lajcsi most a TV2 Mokkájában mesélte el, hogy volt egy olyan pont, amikor kissé összeszólalkozott a bíróval.

„Vannak érzéseim és érzelmeim. Azt gondom, a bíróság előtt egyenlőnek és egyformának kell lenni. És ezt a látszatot nem szabad megváltoztatni. Ha igazságtalanságot érzek, akkor nem tudom visszafogni magam. Így vagyok mindenben. A tárgyalás egyik részében az egyik szakértőnek - nem azzal a szándékkal, hogy megzavarjuk - a védőm számos kérdést feltett, majd a szakértő megváltoztatta tartalmában a véleményét. A bíró úr odaszólt a szakértőnek, hogy ne tessék megijedni az ügyvéd úrtól. Amikor ugyanez a helyzet előfordult, amikor az ügyész megzavarta, és volt egy hasonló helyzet, akkor nem szólt oda... És akkor mondtam, hogy bíró úr, miért nem tetszik most is odaszólni? Ez olyan ösztönös kiszólásom volt, amit sajnálok, és ha nem tartottam be a bíróság rendjét, akkor azért elnézést kérek, de én egy ilyen ember vagyok."