L.L. Junior kisfiát hófehér hintó viszi majd a sírhoz

L.L. Junior kisfiának temetése nyilvános lesz, a gyermek testét hófehér hintó viszi majd a sírhoz.

Életének negyedik évében távozott L.L. Junior kisebbik fia, Dávid. Szombat este egy autó gázolta el a gyermeket, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem tudtak rajta segíteni. A gyászoló szülők azóta virrasztanak a család és a barátok támogatásával.

"Én és a családom is természetesen ott leszünk a temetésen, és osztozunk barátunk, Junior fájdalmában. Nálunk, romáknál ez így szokás, hogy megy mindenki a virrasztásra is, és beszélgetünk és támaszai vagyunk egymásnak, emellett pedig ilyenkor a gyászoló családnál letakarják a tükröket, férj és feleség nem aludhat együtt" - mondta a Borsnak Gáspár Zsolt. A lap úgy tudja, Mága Zoltán és Kökény Attila is zenél majd a pénteki búcsúztatón a Fiumei úti temetőben. A kisfiú testét hófehér lovak által húzott hófehér hintó viszi majd a sírhoz.