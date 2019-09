Ma délben temetik el L.L. Junior kisfiát, Dávidot a fiumei úti sírkertben. A halálos balesetben elhunyt gyerek testvére is ott lesz a búcsúztatón. Lacikát egyébként szakember segíti a tragikus szombat este óta. A TV2 Mokkájában Révész Renáta gyászterapeuta a gyászról és annak feldolgozásáról beszélt.

A szakember sok egyéb mellett arról is beszélt, hogy mit adhat a családnak a nyilvános temetés, és hogy mit jelent a temetés a gyász folyamatában. "Fájdalmas, hogy nincs, de segít" - vallja Révész Renáta és hozzátette, ilyenkor kezdődik a gyász igazából.

Arról is beszélt, hogy fontos és jó döntés, hogy a nagyobbik testvér, Lacika is ott lesz, és az is fontos, hogy felkészítéssel.

Az egész videót itt megnézheted: