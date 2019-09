Köböl Anita egy meglepően merész fotót töltött fel a közösségi oldalára.

A TV2 műsorvezetője, Köböl Anita eddig a visszafogott stílusáról volt ismert, most viszont még a rajongóit is sikerült meglepnie egy igazán forró fotóval. A közösségi oldalára egy olyan képet töltött fel, amin egy fehér köntös van rajta, és előrehajolva még a mély dekoltázsa is kilátszik.