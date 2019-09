Hajdú Péterrel nem először fordul elő, hogy valaki felhasználja a fotóit, most ismét egy ilyen profilra bukkant.

Többször megtörtént már Hajdú Péterrel az, ami most is: egy ismeretlen felhsználja a fotóit. A sztár közösségi oldalán tudatta rajongóival, hogy valaki ismét visszaél a képeivel, egyúttal a követői segítségét is kéri. "Íme, egy degenerált, aki kamu profiljához az én fotóimat használja és az ismerőseimnek írogat! Kérlek benneteket, jelentsétek ezt az idiótát! Köszi, előre is" - írta.