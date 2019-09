Vasvári Vivien és Fecsó kapcsolata zátonyra futott, de a barátok szerint még nincs minden veszve.

Mindenkit meglepett, mikor Vivien bejelentette, hogy Fecsóval véget ért a kapcsolatuk. A luxusfeleség már el is költözött gyermekeivel, de a közös barátok szerint még nem kell temetni ezt a házasságot.