Ezért hagyta el férjét Vasvári Vivien: ő maga mesélte el

4 év együttélés és egy év házasság után válik Vasvári Vivien és Fecsó. Bár posztjában azt mondta a Luxusfeleség, hogy nem szeretne beszélni az okokról, most mégis kivételt tett és elárultak, miért szakírtottak.

Egy évvel ezelőtt házasodott össze Vasvári Vivien és Fecsó, akiknek egy kisfiuk is született. Kettejük szerelmét az egykori luxusfeleség minden közösségi fórumon hirdette, éppen ezért lepődött meg mindenki a válás tényén.

Bár Vivi Instagramon közzétett posztjában azt mondta, nem fog beszélni a válás körülményeiről, a Blikknek mégis kivételt tett.

"Kapcsolatunk alatt többször is voltunk mélyponton, de én mindig harcoltam. Esélyt adtam annak, hogy együtt tudjunk élni, de be kellett látnom, nem megy. Szeretnék boldog lenni, és ami a legfontosabb, azt szeretném, ha a gyermekeim, Ariana és Edward is boldog, kiegyensúlyozott, harmonikus környezetben nőnének fel. Új életet akarok kezdeni a kicsikkel. A nyár elején is volt egy mélypont, amikor azt hittem, nincs tovább, mégis adtam még egy utolsó esélyt Fecsónak. Vártam, hogy megváltozzon, de nem sikerült. Már nem élünk együtt, de ennél többet nem szeretnék mondani. A válási papírokat még nem adtuk be, de a napokban erre is sor kerül majd. Remélem, sikerül mindent békésen megoldanunk " - mesélte a napilapnak Vivi, akinek első kapcsolatából már szintén van egy kislánya.