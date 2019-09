Kevin Hart színész és humorista komoly autóbalesetet szenvedett, most kiderült, hogy van.

Kevin Hart színész és humorista komoly autóbalesetet szenvedett. Ugyan az ő kocsijával karamboloztak, a járművet nem ő, hanem az egyik barátja vezette. A sofőrt és a színészt is kórházba kellett szállítani, utóbbi komoly hátsérülést szenvedett. Most barátja, Dwayne Johnson árult el részleteket az állapotáról.

"Beszéltem vele. Ezek a dolgok megtörténnek az életben, és szerencsére rendesen be volt kötve. Beszéltünk az orvosával, és nagyon jól van. Szeretem őt, ő az egyik legjobb barátom. Sokkal rosszabb is lehetett volna. Szerencsés ember. A legjobbakat kívánjuk neki" – mondta Dwayne a The Kelly Clarkson Show-ban.