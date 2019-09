Csütörtökön folytatódik a bíróságon Aurelio emberrablási ügye: akár döntés is születhet.

"Csütörtökön újabb tanúmeghallgatások lesznek, és könnyen lehet, hogy ítélet is születik. Ügyfelem és én is bizakodóak vagyunk, annak ellenére is, hogy a vád álláspontja változatlan, vagyis emberrablási ügyként kezeli a történteket. Mivel vádhoz kötöttség van, nincs arra lehetőség, hogy módosítsák a vádat, pedig álláspontom szerint semmiképpen sem történt emberrablás. Ennek fényében az egyetlen elfogadható ítélet számunkra a teljes felmentés. Már csak azért is, mert ellenkező esetben a bírónak nincs más lehetősége, mint a letöltendő börtönbüntetés kiszabása, hiszen ügyfelem korábban a drog ügye miatt már kapott egy felfüggesztett börtönbüntetést, így hasonlóan enyhe büntetés kiszabására már nincs lehetőség" – mondta el a Ripostnak dr. Pokker Zoltán, aki hozzátette, Aurelio a körülményekhez képest jó lelkiállapotban készül a tárgyalásra.