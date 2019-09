Emberrablással és bántalmazással vádolják Aureliót, akinek pere most folytatódott. Akár börtönbe is kerülhet.

Aurelio Caversacciótól 200 ezer forintot loptak el egy bajai kocsmában, és mivel tudni vélte, hogy ki lehetett a tettes, többedmagával felkereste a férfit. A gyanú szerint bántalmazták, majd mivel a férfi elmondása szerint a nagymamájánál rejtette el a pénzt, odavitték. Ezért akár 8 év börtönre is ítélhetik a ValóVilág egykori győztesét.

„Lefogták K.-t, majd Aurelio ököllel többször gyomron ütötte. K. sírt a bántalmazástól, és azt mondta, a pénz a nagymamájánál van. Utána, úgy láttam, betuszkolták egy kocsiba" – olvasta dr. Fodor Endre bíró S. B. megerősített vallomását. "A másik két fickó lefogva tartotta K.-t, és Aurelio teljes erőből ütötte. Utána odarángatták az autóhoz, majd behúzták" – emlékezett a másik tanú, V. D. Ezután Aurelio is megszólalt. Bíró úr, ezek Rambo-filmet akarnak csinálni A kis hercegből!" - mondta. "Megfogadtam, csendben hallgatom végig a tanúkat, de nem tudtam magamban tartani az indulatokat, annyira ellentmondásosak a vallomások. Itt egy baráti társaság formálja az ügy menetét. Róluk Baján köztudott, megbeszélték, hogy megszívatnak" - idézi a Blikk a celeb kiakadását, aki nagyon tart a börtöntől.