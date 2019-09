Úgy tűnik, Jolly és Suzy nem tudták rendehozni kapcsolatukat. A legfrissebb hírek szerint a pár ismét szakított, az énekes pedig visszatért fiatal szerelméhez.

Négy hónapnyi különélés után boldogan jelentette be Jolly és Suzy, hogy újra egymásra találtak. Az énekes visszament családjához, de úgy tűnik, hogy nem sikerült rendbehozni kapcsolatukat. Először május végén jelentették be, hogy 13 év után a válás mellett döntöttek, Jolly pedig egy fiatalabb nő, Barbara mellett vigasztalódott, és most ismét visszatért hozzá.

"Jolly csak összezavarodott, azért ment vissza Suzyhoz, de közben engem szeret" - mondta a kibékülés után Barbara, és úgy tűnik, igaza lett. Már közös képet is osztott meg a fiatal lány Jollyval jelezve, ismét egy párt alkotnak. A Ripost megkereste a feleket, ugyan nem tagadták a történteket, nyilatkozni nem akartak a helyzetről. "Azt üzenem, hogy mindenki foglalkozzon a saját életével" - Jolly mindössze ennyit mondott.