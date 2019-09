Teljesen azt hittük, hogy Hosszú Katinkát látjuk Shane Tusup fotóján

Már írtunk egyszer arról, hogy Shane Tusup új tanítvána, Ilaria Cusinato nagyon hasonlít Hosszú Katinkára, de ezen a fotón úgy néz ki az olasz úszónő, mintha az Iron Lady ikertestvére lenne.

Shane Tusup egy olyan fotót töltött fel az Instájára ma délután, amitől egy pillanatra elállt a lélegzetünk. Többször is meg kellett néznünk, hogy felfogjuk, mit is látunk éppen. Újra összeállt a páros? Esetleg ez egy régi fotó? Aztán alapos nézegetés után rájöttünk, hogy ez a lány bizony Ilaria Cusinato, aki kiköpött mása Hosszú Katinkának. Akár ikrek is lehetnének!