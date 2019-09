Tizennégy napos börtönbüntetésre ítélték Felicity Huffman amerikai színésznőt az egyetemi kenőpénzes botrányban játszott szerepéért csütörtökön egy bostoni bíróságon.

A színésznőnek ezenkívül 250 óra közösségi munkát kell végeznie, továbbá 30 ezer dollár büntetést kell fizetnie, mert évekkel ezelőtt 15 ezer dollárnyi kenőpénzt adott a lánya egyetemének, hogy megváltoztassák a felvételi vizsgája eredményét, és felvegyék az intézménybe.



Huffman az egyik szereplője és az első elítéltje a több egyetemet érintő korrupciós botránynak, amely az idén tavasszal megrázta az Egyesült Államokat. Kiderült ugyanis, hogy tehetős amerikai és külföldi szülők lefizettek egy egyetemi felvételekkel foglalkozó tanácsadót, aki több egyetemen intézte el gyermekeik felvételét. William Singer tanácsadónak a szülők azért fizettek tetemes summákat, hogy módosítsa gyerekeik vizsgaeredményeit, vagy az egyetemi sportegyesületeknél felvetesse őket a csapatba, ami csaknem biztos felvételit is jelentett. A botrányban több tekintélyes felsőoktatási intézmény is érintett, köztük például a Dél-kaliforniai Egyetem (USC), a Georgetown Egyetem, a Stanford és a Yale.





Az ügyre szinte véletlenül derült fény. Az egyik szülő ellen - aki gazdasági vezető - ugyanis pénzügyi csalások miatt szövetségi eljárás folyt, és az illető ekkor tárta fel, hogy a lányát kenőpénz ellenében juttatta be a Yale Egyetemre. Azonnal nyomozást indította, és kiderült, hogy 2011 és 2018 között gazdag szülők összesen 25 millió dollárt fizettek William Singernek, azzal bízva meg őt, hogy a pénzből fizessen le egyetemi edzőket, adminisztrátorokat, és érje el gyermekeik felvételét. Akadt olyan szülő is, aki a vádirat szerint 75 ezer dollárt fizetett ezért. "Mi hozzásegítjük az Egyesült Államok leggazdagabb családjait ahhoz, hogy a gyermekeik bejussanak az egyetemre" - mondta Singer az egyik szülőnek, aki rögzítette a beszélgetést, majd átadta a hatóságoknak. Singer több egyetemmel állt kapcsolatban. Ellene és az egyetemek botrányba keveredett munkatársai ellen is vádat emeltek, a Dél-kaliforniai Egyetem sportigazgatója a héten jelentette be lemondását. Az ügyészek 33 szülő ellen emeltek vádat. A legismertebb a Felicity Huffman és William Macy színészházaspár, illetve Lori Loughlin színésznő és divattervező férje.



Huffman, akit az idén márciusban tartóztattak le, májusban elismerte bűnösségét és vádalkut kötött, a csütörtöki ítélethirdetés után pedig bocsánatot kért. "Buta voltam, őrültséget követtem el" - mondta. Még a múlt héten levelet írt a bírónak, és arra kérte, ne szabjon ki rá börtönbüntetést. "Jó anya akartam lenni, és bebeszéltem magamnak, hogy minden, amit teszek, a lányom érdekét szolgálja" - írta.

Felicity Huffmannek október 25-én kell megkezdenie börtönbüntetését.



Lori Loughlin nem vallotta magát bűnösnek, és nem is működött együtt a hatóságokkal. Amerikai sajtóértesülések szerint akár 20 évig terjedő börtönbüntetést is kiszabhatnak rá. Az ő ügyében várhatóan a jövő héten születik ítélet. Sajtóinformációk szerint további ítéletek októberben várhatóak.