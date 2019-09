Harmincöt év után megszünteti színitanodáját Gór Nagy Mária.

Bezárt Gór Nagy Mária színitanodája. A Bors azt írja, az iskola kapuját fennállása óta - azaz több mint három évtized elteltével - először nem lépték át új diákok. Pedig olyan hírességek kezdték itt pályafutásukat, mint például Liptai Claudia, Ábel Anita, Farkasházi Réka és Ullmann Mónika.

A színésznő elmondta, egyrészt elmúlt a szerelem, másrészt úgy érzi, nem volt elég tehetséges jelentkező.

„A felvételi időszakban most is sokan jelentkeztek hozzánk, de alig volt köztük olyan, aki erre a pályára való. Magániskolát vezetek, nem engedhetem meg magamnak, hogy a tehetségtelen fiatalokat is felvegyem. A másod- és harmadévesek képzése zavartalanul megy tovább, és a kaszkadőrtagozat is sikeres. Soha ne mondd, hogy soha, így annyit tudok biztosan, hogy 2021-ig biztosan nem indítom újra a képzést."