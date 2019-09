Vasvári Vivien alig pár napja jelentette be, hogy májusban különváltak újtaik férjével, Fecsóval, a szexi mamit ostrom alá vették a férfiak.

Vasvári Vivien nem panaszkodik, ha a pasikról van szó. Alig lett vége kapcsolatának, a férfiak máris próbálkoznak nála. Bárhol leszólítják a celebmamit.

"Rengetegen próbálkoznak. Sokan írnak üzenetet, hogy szeretnének megismerni, randit kérnek. De szórakozóhelyen vagy akár az utcán is odajönnek, leszólítanak, ami, nem tagadom, jólesik. A múlt hét végén elmentünk bulizni a barátnőimmel, és egyszer csak odalépett hozzám egy férfi. Hatalmas rózsacsokor volt a kezében, azt mondta, én vagyok itt a legszebb, megérdemlem a bókot és a virágot is. Nem is tudom elmondani, mennyire jólestek a szavai. Ha valaki bókol, azt nem utasítom el, de nem keresek most pasit. A gyermekeim, Ariana és Edward a legfontosabbak, velük próbálok minél több időt tölteni, hogy ők ne érezzenek semmit az új élethelyzetből. Hála a jó égnek, nagyon sokat dolgozom, és végre magamra is van időm. Új életet kezdtem, amibe idővel – remélem – megérkezik a nagy ő. Szeretnék még gyermeket, régi álmom, hogy örökbefogadjak egy gyerkőcöt, hiszem, hogy ez is sikerül majd. - mesélte Vivien a Blikknek.