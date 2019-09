A 46 éves Varga Izabella megvillantotta tökéletes alakját bikiniben: elképesztően néz ki.

Varga Izabella 46 évesen is bombázó, ezt pedig legújabb Instagram-fotója is bizonyítja. A színésznő bikiniben mutatta meg alakját a rajongóinak. A felvétel alatt sorakoznak is a dicséretek, a férfiak egyszerűen nem bírnak betelni a látvánnyal, ami nem is csoda.