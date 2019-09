Nemsokára kiderül, hogy van-e eltitkolt gyermeke Flippet Öcsinek: DNS-tesztet csináltatott a fiata férfi, akinek édesanyja azt állította, hogy Flipper Öcsi az apja.

Évek óta hiszi Hácz Tamás azt, hogy ő Flipper Öcsi gyermeke. Édesanyjának ugyanis volt egy rövid kapcsolata a zenésszel, ám erről csak évek múltán beszélt gyermekének. Most végre minden kétséget kizáróan kiderülhet, hogy valóban Flipper Öcsi-e az apja Tamásnak, ugyanis DNS-tesztet csináltatott. A vizsgálaton ott volt Flipper Öcsi húga, Marót Viki, valamint az édesanyja, Katalin is. Tamás ugyanis régóta jó kapcsolatot ápol a zenész családjával.