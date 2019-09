A kényelemről és a szépítkezésről is le kellett mondania az Ázsia Expressz versenyzőinek, az alapvető tisztálkodást is sokszor trükkösen tudták csak megoldani.

Nem volt könnyű dolga az Ázsia Expressz versenyzőinek, hiszen semmi nem állt rendelkezésükre, ami a kényelmet jelenti. A tisztálkodás megoldásához is kellett bőven kreativitás, a szépítkezés pedig többnyire elmaradt.