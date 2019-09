Balázs Andi hónapokon át kapott perverz üzeneteket egy nagypapától, ráadásul nyilvánosan, komment formájában.

Minden közszereplővel megesik, hogy kéretlen és illetlen üzenetet kapnak, ám vannak olyan rajongók, akik túlmennek minden határon. Balázs Andi esetében erről volt szó, ugyanis a hivatalos oldalára, nyilvános komment formájában érkeztek a perverzebbnél perverzebb üzenetek.