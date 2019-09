Lagzi Lajcsi a felmentő ítéletben bízik, de nagyon megviselik a tárgyalások, így ha felfüggesztett börtönt ajánlanának neki, elfogadná.

A közüzemi lopással vádolt Lagzi Lajcsik továbbra is ártatlanságát hangsúlyozza, de hajlik a megegyezésre. "A Legfőbb Ügyészség elutasította a budaörsi járási ügyészekkel szemben benyújtott elfogultsági indítványunkat, de felvázoltak egy új értelmezést, miszerint az ügyészek tehetnének olyan indítványt, amely a megegyezés irányába mozdíthatná el az ügyet" - mondta Lajcsi, akit nagyon megviselnek a tárgyalások, ezért nem bánná az egyezséget.