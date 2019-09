Párkapcsolatáról vallott őszintén Palvin Barbi

Egy éve alkot egy párt Palvin Barbi és színész kedvese, Dylan Sprouse. A fiatalok már közös otthonban élnek New Yorkban. A híres modell párkapcsolatáról vallott.

Palvin Barbi ritkán enged betekintést magánéletébe és ritkán is nyilatkozik róla. Ezúttal azonban kivételt tett.

"A kezdet néha nehéz tud lenni, de Dylannel nem nagyon volt konfliktusunk. Megtanultuk elfogadni és kezelni egymás szokásait, így ma már azt tudom mondani, hogy egy igazán jó társ, és egy élmény vele együtt élni. Ha volt is nézeteltérés közöttünk a legelején, az mindig inkább egy nehéz nap után volt, de egy hosszú beszélgetéssel és viccelődéssel mindent meg tudtunk oldani. Természetesen az alapkonfliktusok megvoltak, mint például, hogy Dylan hova rakja a már nem tiszta ruháit, vagy hogy a neszeszerjeim túl sok helyet foglalnak el. Viszont elég jók vagyunk a kompromisszumkötésben, így mindent megoldottunk és egy-két szabályt is hoztunk, mint például, hogy én főzök és ő mosogat" - mesélte a Borsnak Barbi, aki azt is elárulta, mit szeret a magyar ízek közül kedvese.

"Amikor hazajövök, próbálom magammal hozni őt is, ha éppen nem dolgozik. Imádja Magyarországot, mindig meglátogatjuk a családot, jókat főzünk együtt, sokat pihenünk és kirándulunk. Meglepő módon a kedvenc étele a zsíros kenyér hagymával."