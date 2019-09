Elképesztő összegért járt fellépni Jolly és Suzy. A válásban lévő mulatós pár azonban nem vállal több közös haknit, Jolly-nak pedig meg is van az új duettpartnere.

A Bors információi szerint Jolly és Suzy 300 ezer plusz áfát kértek egy 45 perces fellépésért, és a kilométerenkénti száz forintot is zsebre tették. Habár korábban úgy nyilatkoztak, hogy a közös fellépések megmaradnak, most úgy tűnik, mindketten elzárkóznak ennek lehetőségétől. A Bors informátora szerint a múlt hét végi közös koncertjükre is csupán Jolly érkezett meg, Suzy lerobbant autójára hivatkozva végül lemondta le a koncertet.

Újabb közös fellépéseket már nem is vállalnak, de a lekötött koncerteket feltételezhetően még megtartják. Ezek után pedig önálló karrierbe kezdenek, ami feltehetően Suzy-t érinti majd rosszabbul, hiszen egyedül aligha kérhet el annyi pénzt, amennyit a közös fellépésekért. Jolly viszont az eddigi jelek szerint ugyanolyan jól jár mint korábban, hiszen már megtalálta új duettpartnerét, mégpedig 16 éves fia, Szilveszter személyében, így feltételezhetően továbbra is kéri majd a sztárgázsit a haknikért.