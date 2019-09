Kökény Attila hónapokkal ezelőtt boldogan újságolta, hogy hamarosan nagypapa lesz, de sajnos erre még várnie kell.

Kökény Attila egyelőre nem lesz nagypapa. Az énekes hónapokkal ezelőtt boldogan tudatta, hogy a fiáé gyermeket várnak, de sajnos a baba nem maradt meg. Attila pedig komolyan készült a nagypapaságra, lemondott a dohányzásról, és alkoholt sem iszik.