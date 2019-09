Az Emmy-gálára készülődve csinált bohócot férjéből Catherine Zeta-Jones: női parókát rakott Michael Douglas fejére. Az internetezők imádták a fotóval megörökített csínyt.

Catherine Zeta-Jones igazi dívaként lépett az Emmy vörös szőnyegére, a készülődés alatt viszont még a csínyekben is benne volt. Előkerült ugyanis egy női paróka, amit férjével is megpróbáltatott. Michael Douglas pedig kapható a poénokra, így le is fotóztatta magát a hosszú fürtökkel.