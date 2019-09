Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti két napra egy párt alkottak, ami annyira jól sikerült, hogy Zsolt belehabarodott az egykori műsorvezető hátsójába. Nagy baj lett belőle.

Gáspár Zsolti teljesen odavolt Demcsák Zsuzsa fenekéért, többször hangot is adott neki, majd alaposan szemügyre is vette. Volt is nagy baj otthon ebből.

"Kaptam egy nagy sallert a feleségemtől, tartok is az esti teljes adástól. Neki nagyon nem tetszett a dolog. Én viszont nagyon örültem Zsuzsának, mert már régebben is sokat néztem őt a tévében. Több napot is együtt tölthettünk volna!" - vallotta be Zsolti a Blikknek.