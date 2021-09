Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől .

Az ember sohasem azt hallja, amit mások mondanak neki, hanem azt, amit ebből a szívével és a lelkével lefordít magának. Ezért ritka az igazi megértés.

Mindenkinek végtelen múltja van, és lelkében szüntelenül működik egy saját egyéni múltja, emlékei, gondolatai és érzései szerint működő fordítógép. Én is lefordítom magamnak azt, amit te mondasz nekem müllerpéterre. Még a tudomány is így működik, ezért lett minden felfedezés forradalmi. A régi nyelven már nem volt érthető. Ötszáz ember ül a templomban, de ha belenézel mindenki lelkébe, más Krisztus él benne, és ahhoz imádkozik. Egyetlen közös nyelvünk van, a szeretet nyelve. De az is csak akkor, ha IGAZI, és ez nagyon-nagyon ritka! Ezért tart itt a világ.