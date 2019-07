Müller Péter: A szeretetnek van egy érezhető hőfoka

Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló – 396. rész.

Ha a közeledben van, akit szeretsz, mintha melegebb lenne a levegő. A tárgyak mosolyogni kezdenek. Ez az összetéveszthetetlen jelenlét-érzés a szeretet biztos jele.

Ez az érzés megjelenhet akkor is, ha ez a közellét nem testi. Akkor is, ha valaki csak gondol rád, vagy akár a másvilágból küld üzenetet, persze ehhez már nagyfokú érzékenység kell. De működik, ha nem érzed, akkor is. Titkos összekötöttség ez. Anyák gyakran érzik, ha gyermekük bajba jutott, vagy ha meghalt a háborúban. Érzik, hogy megsérült az a láthatatlan szál, amit a könyvemben úgy hívok: aranyfonál. A szeretetnek – mint az életnek is – van egy bizonyos hőfoka, amit érezni lehet. Ezért mondjuk a szeretet elvesztését úgy, hogy „kihűlt". Ezek a szavak ősi megfigyelésből erednek.