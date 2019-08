Müller Péter: Álmában a legszebb valaki

Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló – 397. rész.

Ha szerelmes vagyok, nincs nagyobb boldogság számomra, mint hallgatni, hogyan lélegzel álmodban, s hogyan fordulsz meg kétszer is.

Azok a festők, akik ismerték a misztériumot, szerelmüknek nem az aktját, nem is a portréját, hanem az alvó arcát festették meg. Álmában a legszebb valaki, amikor nincs rajta mimika: az, aki. Nem játszik senkinek, nem viselkedik, a lelke nincs „egészen itt". Intim pillanat ilyenkor meglesni valakit, néha még az álmait is látni. Gyengéd, titokzatos, lelki pillanat ez. Kisbabánk is álmában a legszebb, és szerelmünk is. Van ilyenkor rajtuk valami nem „evilági".