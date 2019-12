Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló – 417. rész.

Azt kérded, mi kell ahhoz, hogy derűs légy? Egyetlen szóval megmondom: Önfeledtség.

Az Ön ugyanis nem derűs, nem boldog, nem vidám. Az Ön lelkünknek az a része, melynek egyetlen élete van a Földön. Párszor tízezer napot él, utána megszűnik, s mivel ezt tudja, gyakran szorong és fél. Múlandó tested, agyad és szíved középpontja az Ön, egy veszélyben lévő, és végül elsüllyedő hajónak a kapitánya, s ezért semmi oka a derűre. De igazi valód Lelked mélyén él. Ő az, akié nemcsak a hajó, de tenger is, az ég is, az egész világ - ő az, aki nem hal meg soha. Ő az, aki nem fél semmitől, s akinek a derű az alaptermészete, és az nem elveszíthető. A boldogságot még azok is ismerik, akik semmiféle istenben nem hisznek, mert bennük van, s ha mást nem, a hiányát azonnal megérzik.