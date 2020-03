Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló – 431. rész.

A „Mágia" azt jelenti, hogy ami fejben már megvan, vágy, remény, érzés, gondolat, azt az ember valóvá is teszi.

Lényegében mindig ez történik, de sajnos öntudatlanul. Félelmünket is valóra váltjuk, gyengeségünket, gyávaságunkat, szorongásainkat is. Beteggé tenni magunkat: mágia. Az „engem nem szeret senki", „én magányra vagyok ítélve," „én nem találok soha, senkit", a „nekem nem sikerül" mind mágikus gondolatok, s rendszerint valóra is válnak. Az embereket „mágikusan" lehet befolyásolni: félelmet, vágyat, szomjúságot kell kelteni bennük, s máris elindulnak a beteljesítés útján. Ha tanultál biciklizni, biztos tapasztaltad, hogy amikor kezdőként azt sugalltad magadnak: „Juj, csak rá ne menjek arra a kőre!" – tuti, hogy rámentél. Öntudatlan varázslód műve volt ez. Az Öntudatos varázslódé pedig, hogy tudsz biciklizni. S csak akkor gurulsz a kőre, ha akarsz.