Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló – 458. rész.

Azt mondják, minden születő rügyecskének tündére van, aki segít neki kibontania magát a téli tetszhalálból. Nincs még ereje, de segítséget kap.

Tudd, ha valami nagyon nehéz, hogy segítséget is kapsz. Elhagyott csak akkor leszel igazán, ha magadat elhagyod. Akkor a tündér sem tud segíteni, és senki sem. A rügy is belülről ki akar bomlani a téli halálból, azért lehet neki kívülről segíteni. Van, akinek most jól jön ez a mondatom, és segít neki. Ez esetben nem én, hanem a tündére üzeni.