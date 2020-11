A másik ember megismerése és megértése nélkül nincs igazi szeretet.

Az érzés nem elég, a szimpátia sem elég. Meg kell ismerni a másikat, föl kell fedezni, mint egy távoli, idegen bolygót, s amikor már ismerős, meg kell érteni, hogy miért ilyen. Itt, a megértésben már elnézés is van, megbocsátás is, csodálkozás is, sajnálat is, elismerés is, ámulat is, elfogadás is, beletörődés is... Ekkor közel kerülhet hozzád a másik, és megenged neki, hogy ugyanezt tegye ő is veled. Megengeded, hogy beléd bújjon, s ha fázik, lakjon benned, vagy te benne. Ekkor már mindegy.