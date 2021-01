Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni.Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló – 474. rész.

Tudom, hogy érzed és mondod, hogy „Légy az enyém! – de ha igazán szeretsz valakit, akkor tudod, hogy ő is, te is, és minden ember önmagáé.

Így vagyunk megteremtve. És az igazi szeretet ezt a tudatot erősíti a másikban, és ami fontosabb: ő maga is erre a tudatra ébred. Jaj, annak táncospárnak, ahol kibillentik egymást a saját egyensúlyukból. A magamhoz rántás éppolyan tragédia, mint az ellökés. Ha nem sokkal nagyobb, mert nem nyilvánvaló. Akárhogy is nevezzük ezt, de nem igazi, valódi szeretet. És nem is igazi szerelem! Csak szenvedély. Az egyensúlytalan emberek nagy, és mérhetetlen sok szenvedést okozó baja ez.