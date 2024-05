Az elektromos rollerek sok időt takarítanak meg. És nem csupán azt

Az Aerium.hu webáruház, amely az elektromos rollerek nagy tapasztalattal rendelkező értékesítője, a legfontosabb előnyöket mutatja be.

Elektromos rollerrel az iskolába, a munkába és a bevásárláshoz

Nem számít, hogy városban vagy falun lakik. Az elektromos robogók egyszerű vezérlésüknek és kormányzásuknak köszönhetően minden utat megkönnyítenek. A normál városi rollerek körülbelül 30 kilométeres hatótávot képesek teljesíteni, és a végsebességük 25 km/ó körüli. Ezzel sok időt takaríthat meg a közlekedésnél.

Az elektromos rollerek a környezetvédők köreiben is népszerűek. Akkumulátoruknak köszönhetően jóval környezetbarátabb járművek, mint a belső égésű motorral hajtott autók. Ha pedig az autókhoz hasonlítjuk őket, nem szabad elfelejtenünk, hogy nem jelent problémát a parkolásuk. Karcsú kialakításuknak köszönhetően a rollereket szinte bárhol leparkolhatjuk, vagy össze is hajthatjuk, és bevihetjük őket akár a házba is.

Ezáltal alkalmas közlekedési eszközök minden olyan diák számára, akinek gyorsan el kell jutniuk az egyes tanulmányi karokra, de a munkába járó emberek is nagy hasznukat vehetik. Ha nem szeretne gépkocsival munkába járni, és nem szereti a tömegközlekedést sem, akkor az elektromos robogó a legjobb választás az Ön számára. A kerékpárral, vagy a hagyományos rollerrel való közlekedés után zuhanyozni kell, de az elektromos rollerek használatával ez a probléma megszűnik.

Az elektromos rollerek számokban

Az egyes roller modellek különböző jellemzőkkel rendelkeznek. Közülük az AERIUM Aovo Pro elektromos robogó kiemelkedik a paramétereivel. Nagyszerű teljesítményt, sebességet, akkumulátor-üzemidőt és terhelhetőséget ér el.

Bár első pillantásra hagyományos modellnek tűnik, ennek ellenére az AERIUM roller erős elektromos motorral rendelkezik, amely akár 31 km/h sebességre is képes (de a törvény által előírt 25 km/ó-ra korlátozható). Ez azt jelenti, hogy egy kilométert kevesebb mint két perc alatt képes megtenni! Itt érdemes egybevetni, hogy az átlagos gyaloglási sebesség körülbelül 5 km/ó, tehát 1 km megtétele körülbelül 15 percet vesz igénybe. A SMART alkalmazás segítségével 15 és 31 km/ó közötti sebességkorlátozást állíthat be.