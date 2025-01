Retró kvíz: hány slágert ismersz fel a szövege alapján? Párosítsd a dalcímet az előadóval!

Imádod a retró zenéket, ma is szívesen hallgatod a ’70-es, ’80-as, akár ’90-es évek legnagyobb slágereit és álmodból felkelve is ráismersz a legismertebb magyar daloka pár sor alapján? Akkor eljött a te időd, retró kvízünk segítségével most tesztelheted a tudásodat, és megtudhatod, mennyire emlékszel még gyerekkoruk meghatározó zenéire.

Retró kvíz, amit csak a legnagyobb rajongók tudnak hibátlanul kitölteni. Ha a 80-as évek hajnalán születtél, nagy valószínűséggel, tiniként a te szobád fala is tele volt poszterekkel, és ott mosolygott az ágyad felett Nick Carter, Justin Timberlake vagy Ricky Martin. Bár az időt mi sem tudjuk visszafordítani, biztosak vagyunk benne, hogy szíved szerint néha visszautaznál az időben, és ismét a Boney M, a Neoton, a Backstreet Boys vagy épp Bon Jovi slágereire ropnád hajnalig a disco-ban. Retró kvíz: a legnagyobb slágerek fiatalkorunkból

Forrás: Getty Images via AFP Retró kvíz: dalszövegek a '80-as, '90-es évekből Titkos üzenet száll a széllel, Hozzád is elér még az éjjel. Ihn nikho! Mahna nikho mha nahna e rei! Rémlik még számodra milyen zenekaroktól idéztünk? Be tudsz helyettesíteni egy-egy kimaradt szót, mondatot a legnagyobb slágerek dalszövegéből? Akkor neked tutira nyert ügyed van. Legújabb retró slágerek kvízünkben olyan dalszövegeket hoztunk, amiket szinte mindenki ismer, de vajon meg tudod mondani ki az előadó? Lássuk sikerül-e legalább 8 pontot elérned? Hajrá!

1/10 Melyik együttes slágere volt az: „Ah, ha, ha, ha, stayin' alive, stayin' alive”? ABBA Be Gees The Beatles 2/10 Melyik zenekar volt a Heart of Glass című dal előadója? Blondie Joan Jett Cyndi Lauper 3/10 3. Meg van ki énekelte: „Ra-ra-Rasputin Lover of the Russian queen”? Michael Jackson Boney M. Modern Talking 4/10 Ki énekelte? „Könnyek potyognak a szeméből, kicsit szégyellem, hogy így bedőlt a lány.” Repülők Hip Hop Boyz United 5/10 Tudod ki volt az Angel Eyes dal előadója? Elton John ABBA Donna Summer 6/10 Kinek a dalrészletéből van: „Mindent megpróbáltam már, hogy elfelejtselek, olyan forró a vágy, hogyan éljek nélküled?” Belmondo Zámbó Jimmy Bestiák 7/10 „There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us”. Ki volt a Starman dal énekese? David Bowie Barry White Bob Dylan 8/10 "It's close to midnight, And something evil's lurking in the dark, Under the moonlight, You see a sight that almost stops your heart. "Kinek a slágeréből idéztünk? Michael Jackson Elvis Presley George Michael 9/10 Kik énekelték a Y.M.C.A. című dalt? Goombay Dance Band Men at Work Village People 10/10 Kinek köszönhetjük ezt a dalt: „Nem is olyan rég, ha jól emlékszem még, játszottam egy gitáron.” Takáts Tamás Vikidál Gyula Soltész Rezső

