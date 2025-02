Kvíz: Ha imádod a 90-es évek ikonikus filmjeit, ez a teszt neked szól!

A kvíz, ami egy kis időre visszarepít minket a 90-es évekbe, abba a korba, amikor még nem volt TikTok, de volt Tamagotchi, akiről hajlamosak voltunk megfeledkezni, walkman, amin a rádióból felvett, kívánságműsorban kért dalokat hallgattuk, BSB vagy Spice girls poszter a falon, mi pedig olyan filmekre voltunk rákattanva, mint a Tisztességtelen ajánlat, Aludj csak, én álmodom, Négy esküvő és egy temetés, Amerikai pite, Féktelenül, vagy a Titanic. Ezeket a filmeket mindannyian imádtuk, na de emlékszel még a részletekre? Most kiderül!

Kvíz: Mennyire emlékszel még a 90-es évek ikonikus filmjeire?

Forrás: AFP

Kvíz: idézzük meg együtt azokat a varázslatos 90-es éveket!

Biztosak vagyunk benne, hogy hozzánk hasonlóan te is a mai napig kellemes nosztalgiával emlékszel vissza erre a különleges időszakra. És ebbe a 90-es évek filmjei is beletartoznak! Ezerszer is meg tudnánk nézni a 10 dolog, amit utálok benned című filmet, a Titanicot vagy a Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van című vígjátékot. Szóval, ha te is kívülről fújod a 90-es évek legnépszerűbb filmjeit, az alábbi filmes kvízt muszáj lesz kitöltened! Ezek a retró kvíz kérdések felelevenítik kedvenc filmjeinket, amit nem árt néha újranézni. Felkészültél?